Sesc Lageado oferta cursos gratuitos de dança, música e artes digitais

Com aulas gratuitas que incluem instrumentos para estudo, uniforme, lanche e material didático, o Sesc Lagead abriu inscrições para cursos de dança, música e artes digitais voltados a crianças e jovens de 4 a 16 anos.

As matrículas são presenciais na unidade Sesc Lageado (Rua João Selingardi, 483, Parque do Lageado e começam no dia 27 de janeiro e vão até 28 de fevereiro de 2025, das 7h30 às 11h30, por ordem de chegada e distribuição de senhas diárias. As vagas são prioritariamente destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos.

Os cursos oferecidos abrangem diversas áreas, como musicalização infantil, violão, percussão, flauta, instrumentos de sopro, violino, coral, ballet, entre outros, e são voltados para crianças e adolescentes de 4 a 16 anos. Cada aluno pode se inscrever em até dois cursos

Também estão disponíveis cursos de arte digital, criação de vídeo e trilha sonora, voltados para adolescentes a partir de 14 anos. Crianças a partir de cinco anos podem se inscrever em atividades como ballet, canto, violoncelo, clarinete e outros instrumentos clássicos.

“A arte tem o poder de transformar vidas. Quando oferecemos essas oportunidades de forma gratuita, abrimos portas para que as crianças e adolescentes possam desenvolver seus talentos e enxergar novas possibilidades para o futuro. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, onde a cultura e a educação caminhem juntas para construir um amanhã melhor”, destaca a gerente do Sesc Lageado, Cirlene Cruz.

