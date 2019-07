71ª SBPC terá manifestações artísticas na Cidade Universitária

Como parte da programação da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) a SBPC Cultural promoverá diversas manifestações artísticas na Cidade Universitária. As apresentações serão abertas e gratuitas e o objetivo é integrar toda a comunidade e os participantes do evento com atividades que destaquem as expressões e valores culturais locais e regionais.

As atividades serão realizadas majoritariamente no palco Cultural localizado nas quadras esportivas da Cidade Universitária, entre 12h e 13h, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Fundação de Cultura de MS, e entre 18h e 20h. A organização contou com o apoio também da Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore. A 71ª SBPC contará ainda com outras manifestações artísticas em horários diversos no palco montado junto ao estádio Moreninho e no Teatro Glauce Rocha.

Programação

Segundo o responsável pela subcomissão cultural do evento, o pró-reitor de Extensão Cultura e Esportes, Marcelo Fernandes, em cada dia as apresentações trarão temas distintos, com homenagem especial às culturas que contribuíram com a formação da identidade do estado de Mato Grosso do Sul.

Dessa forma, nesta segunda-feira (22) a homenagem será à cultura andina, com a Banda Muchileiros, o coral da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI) e o grupo Masis.

Na teça-feira (23) as culturas homenageadas serão a afro-brasileira e a indígena. Apresentam-se os grupos Nedem, Brô MCs, Ensemble DeArtes, o coro Cantemus, a Orquestra Indígena da Fundação Ueze Zahran, indígenas da Aldeia Bananal com a tradicional dança Bate Pau, banda Neabi, grupo de percussão Curumim Pé de Ouro e integrantes da Furnas do Dionísio com a dança quilombola Maculelê.

A cultura paraguaia será a homenageada na quarta-feira (24), com danças urbanas apresentadas pelo Nedem e Ballet David Sanches, de Pedro Juan Caballero (PY), com Fabio Kaida que apresentará música tradicional paraguaia junto a convidados, com o Coro Feminino da UFMS e com o Grupo Camalote de Danças Folclóricas.

Na quinta-feira (25) grupos de migrantes e imigrantes que se estabeleceram em Mato Grosso do Sul recebem homenagem. As culturas gaúcha, japonesa e árabe serão celebradas com apresentações dos grupos Nedem, Los Pantaneros, Litani, Duo de Violões, CTG Tropeiros da Querência, Shinsei Daiko, Ryukyu Koku Matsuri Daiko, Kariyushi Eisa Daiko e Seishun Yossakoi Soran.

As culturas regional e sertaneja serão homenageadas na sexta-feira (26). Apresentam-se o Grupo Oficina de Danças de Corumbá e o grupo Los Pantaneros, a dupla Fred e Victor, o grupo Camalote e o Coral de Trombones da UFMS.

Já no sábado (27) no Dia da Família na Ciência a programação contará com atividades circenses, contação de estórias e danças folclóricas, contemplando todas as faixas etárias do público. Apresentam-se os grupos Nedem, Los Pantaneros, os corais Infantil, da UnAPI e de Trombones da UFMS, o grupo Bailah também da Universidade, Marcos Assunção e Zé Du e Zé Pretin. A partir das 16h30 será realizado um arraial com a quadrilha Pé de Moleque do CCI Vovó Ziza e o Trio Zabumba Morena, com o apoio do Sesc MS.

Outras apresentações

Nesta segunda-feira coros e conjuntos da Universidade apresentarão música regional na entrega do título de Doutor Honoris Causa aos artistas Almir Sater, Isaac de Oliveira e Humberto Espíndola. O evento será no Teatro Glauce Rocha a partir das 20h, com a participação também da Orquestra Sinfônica de Campo Grande. Além das composições de Almir Sater, obras de Isaac de Oliveira e Humberto Espíndola serão expostas.

O Teatro Glauce Rocha também será palco, na quinta-feira (25) de um concerto que será realizado pela Banda Sinfônica e Coral da UFMS, a partir das 20h.

Deixe seu Comentário

Leia Também