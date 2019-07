Autoridades comparecem na abertura da 71° SBPC

Considerada o principal evento científico da América Latina, a 71ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) , que ocorrerá, entre 21 e 27 de julho na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, e do prefeito Marquinhos Trad na cerimônia de abertura que ocorreu no domingo (21).

Reinaldo Azambuja destacou a importância do evento na busca de caminhos para o desenvolvimento social. “O mundo globalizado impôs a todos os setores da sociedade enormes desafios e a ciência tem papel extraordinário nessas transformações que estamos vivendo”, afirmou.

O ministro substituto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Julio Semeghini, também participou da abertura da SBPC e falou sobre o encontro. “É oportunidade de trabalharmos de forma integrada, desenvolvendo todos os setores, para avançarmos na ciência brasileira e melhorar a vida das pessoas”, falou.

Segundo o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul (Sebrae-MS), Cláudio Mendonça, a importância de participar desse evento é pela discussão profunda sobre a ciência e tecnologia no estado, “nesse evento serão discutidas a integração dos macro processos, integração da economia, em parceria com Sebrac, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e UFMS, mostrar que trabalhamos unidos, e falar da a importância de poder participar desse compartilhamento de conhecimento” afirma o superindente.

Em discurso o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad diz que fará tudo possível para que os visitantes se sintam em casa, “só assim a nossa cidade poderá receber o carinho e o desejo do retorno de todos, no nosso estande vamos colocar todos os equipamentos necessários para os convidados recebem todas as informações, como pontos turísticos da nossa cidade, assim como a disponibilização do city tour, que será gratuito para aqueles que quiserem conhecer acidade.

O reitor da UFMS, Marcelo Turini afirma já ter mais de 20 mil inscrições de participantes no evento. “Antevejo que a realização da 71° edição da reunião será um agente catalisador de profundas transformações nas estruturas legais de politicsa publicas de apoio e de execução das atividades de pesquisas desenvolvimento pra fortalecer uma universidade publica gratuita e de qualidade” finalizou.

A renião

Ao longo da semana, pesquisadores brasileiros e estrangeiros vão se reunir na universidade para apresentar resultados de pesquisas e debater estratégias de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, diante do tema: “Ciência e inovação nas fronteiras da bioeconomia, da diversidade e do desenvolvimento social”.

As inscrições para o evento, que podem ser feitas no site até 26 de julho até as 12h, ou presencialmente, às 14h. Mesmo quem se inscrever online,precisa passar na secretaria de credencialmente. O evento é aberto a todos, mas a inscrição, que é gratuita, é obrigatória para quem tiver interesse em receber certificado.

A programação científica se soma às atividades da SBPC Inovação, SBPC Afro e Indígena e SBPC Educação. No total, serão realizadas, ao longo da semana, 67 conferências, 59 mesas-redondas, 40 encontros, 16 rodas de conversa, 09 sessões especiais, 05 palestras, 04 assembleias e 03 oficinas. Além disso, serão oferecidos 44 minicursos, com carga horária de 8 horas, em diversas áreas do conhecimento.

Entre os destaques da programação está o lançamento, no dia 22, da edição 2019 da Pesquisa de Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil, estudo realizado pela SBPC, junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O evento contará também com uma conferência do ministro Marcos Pontes, na sexta-feira, 26 de julho.

O tema do evento deste ano permeará grande parte das discussões propostas na programação, como as sessões “Biodiversidade e bioeconomia: riscos, oportunidades e o impasse brasileiro”, “Os impactos econômicos e sociais da ciência e tecnologia”, entre outras, que debaterão o potencial da biodiversidade brasileira, a flora do Mato Grosso do Sul, as mudanças climáticas, a bioeconomia como projeto mobilizador nacional e a cooperação internacional em pesquisa.

