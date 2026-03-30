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Economia

AbÃ³bora dispara e berinjela lidera queda nos preÃ§os da Ceasa-MS

Chuvas e custos de transporte influenciam mercado atacadista na Ãºltima semana de marÃ§o

30 marÃ§o 2026 - 09h38Vinicius Costa    atualizado em 30/03/2026 Ã s 09h51
Produtos tiveram alta no Ceasa-MSProdutos tiveram alta no Ceasa-MS   (DivulgaÃ§Ã£o/Ceasa-MS)

A abóbora cabotiá teve a maior alta e a berinjela a maior queda de preços na Ceasa-MS na última semana de março. O levantamento considera o período entre os dias 23 e 28.

Entre os produtos em alta, a abóbora cabotiá subiu 25%, passando de R$ 60 para R$ 80 o saco de 20 quilos, impulsionada pela redução da oferta após perdas causadas pelas chuvas. O excesso de umidade afetou a colheita, comprometeu a qualidade e diminuiu o volume disponível, mesmo com abastecimento vindo de estados como Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina.

O abacaxi pérola também registrou aumento, de 7,66%, chegando a R$ 130 a caixa, influenciado principalmente pelo custo do frete, pressionado pela alta do diesel, além de perdas nas lavouras. Já a batata-doce (+10%), o melão espanhol (+5,86%) e a melancia (+13,04%) tiveram elevação ligada às condições climáticas adversas e à menor oferta em diferentes regiões produtoras do país.

Por outro lado, a berinjela liderou as quedas, com recuo de 16,67%, reflexo da recomposição da oferta após o período de chuvas mais intensas. O aumento do volume disponível e a retração da demanda, especialmente no fim do mês, contribuíram para a redução dos preços.

Outros produtos também apresentaram queda, como o caqui rama forte (-7,69%), o limão tahiti (-11,11%) e o pepino comum (-11,11%), influenciados principalmente pelo avanço da safra e maior disponibilidade no mercado. O pimentão verde caiu 10% após semanas de alta, com aumento da oferta de outros estados.

A expectativa para os próximos dias é de retomada gradual das vendas com a virada do mês e a proximidade da Semana Santa, o que pode contribuir para estabilização ou leve alta nos preços de alguns produtos, especialmente os mais sensíveis à demanda.

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