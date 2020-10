Bancos enfrentam instabilidade no dia do lançamento do PIX

Instituições financeiras estão sofrendo instabilidade no acesso aos serviços online nesta segunda-feira (05). Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco Inter, Nubank e Bradesco são os bancos com mais reclamações no Down Detector até o início da tarde de hoje.

Ainda não há informações precisas sobre o motivo da queda dos sistemas, contudo, esta segunda-feira marca o começo do cadastro de chaves no PIX por número de telefone, CPF ou e-mail. O PIX será a nova plataforma brasileira de pagamentos instantâneos que começa a operar em novembro.

Até o começo da tarde desta segunda, os bancos não se posicionaram sobre a dificuldade de acesso aos sistemas.

O que é o PIX?

O Banco Central anunciou, no dia 19 de fevereiro, o chamado Pix, meio de pagamentos instantâneos que permitirá a realização de transferências e pagamentos em até dez segundos. O intuito de seu lançamento é baratear o custo das operações de pagamentos e transferências.

