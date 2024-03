BC ainda tem quase R$ 8 bilhÃµes em dinheiro esquecido; veja como consultar

Mesmo dois anos após o lançamento do Sistema de Valores a Receber (SVR), dados do Banco Central, divulgados nesta quinta-feira (7), mostraram que R$ 7,97 bilhões ainda estão disponíveis para saque.

O sistema foi lançado em 2022 e permite que pessoas físicas, incluindo falecidas, e empresas possam consultar se elas têm algum “dinheiro esquecido” em banco, consórcio ou outra instituição financeira.

Segundo o BC, R$ 6,4 bilhões ainda estão disponíveis para saque por cerca de 40,6 milhões de CPFs, enquanto R$ 1,57 bilhão estão disponíveis para 3,1 milhões de CNPJs. Maior parte desses saques ainda não feitos, 63,47%, são para valores de até R$ 10. Somente 1,75% desses saques são para valores acima de R$ 1 mil.

Como saber se tenho dinheiro esquecido?

Para saber, basta acessar o site oficial do Valores a Receber, através do portal do Banco Central do Brasil. Vale lembrar que os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução.

