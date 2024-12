Brasil empata com China e Israel em crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2024

De acordo com o levantamento recente da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil, juntamente com China e Israel, registrou um crescimento de 0,9% no PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre deste ano, empatando no ranking de países com maior crescimento.

Com isso, os três países ficam atrás apenas da Dinamarca e Indonésia, que lideram com uma alta de 1,2%. Essas duas economias ficaram no topo da lista, seguidas pela Índia, Lituânia e México, que registraram uma alta de 1,1% em comparação com o trimestre anterior.

Em um contexto global de crescimento moderado, a média de expansão das 37 economias analisadas foi de 0,37%, englobando tanto países emergentes quanto membros da OCDE.

Suécia (-0,1%), Turquia (-0,2%), Letônia (-0,4%), Hungria (-0,7%) e Noruega (-1,8%) apresentaram variações negativas no PIB no terceiro trimestre de 2024. Esses países ficaram entre os que tiveram os piores desempenhos, com a Noruega liderando a lista de quedas, com uma retração de 1,8%.

Desempenho setorial no Brasil

O crescimento do PIB brasileiro foi impulsionado principalmente pelos setores de Serviços e Indústria. O setor de Serviços teve um crescimento de 0,9%, enquanto a Indústria apresentou um avanço de 0,6%.

No entanto, a Agropecuária apresentou um desempenho negativo, com uma retração de 0,9% no período analisado.

O PIB brasileiro, em valores correntes, atingiu R$ 3 trilhões, refletindo o impacto desses setores na economia nacional.

