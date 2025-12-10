Menu
Economia

Brasileiros preferem presentes à transferência bancária, aponta pesquisa

Estudo encomendado pela Natura comprova que itens escolhidos 'a dedo' são fundamentais

10 dezembro 2025 - 09h51Da redação, com assessoria
Foto: Divulgação  
Uma pesquisa inédita da Natura e Grupo Consumoteca, intitulada “A Nova Arquitetura do Afeto: o presente e as relações no Brasil”, revela que os brasileiros estão reorganizando seus vínculos, tornando-os mais seletivos e intencionais. Neste cenário, o presente físico ressurge como o "ativo de vínculo" mais valioso, enquanto presentear transferências bancárias, como PIX, enfrenta resistência por simbolizar baixo esforço e pouco afeto.
 
O estudo, realizado com 1296 entrevistados em cinco regiões do Brasil, aponta para uma sociedade fragmentada: 40% se sentem mais distantes e 34% se veem em relações superficiais. A sociabilidade está em empate: enquanto 37% reduziram a frequência de encontros no último ano, 36% aumentaram. “As relações não estão esfriando; estão ficando mais seletivas. Hoje, o vínculo é uma escolha que exige dedicação, atenção e esforço contínuo. É aqui que o presente entra: ele é o atalho que valida que você parou, pensou e dedicou tempo ao outro”, explica Michel Alcoforado, antropólogo da Consumoteca.
 
A pesquisa mostra que o esforço e o investimento financeiro dos presentes dados são direcionados fortemente para um núcleo central de relações, como parceiros, filhos e pais, que exigem maior investimento emocional e em presentes. Os Filhos recebem em média de 7,6 presentes por ano  e parceiros 6,4.
 
Outros achados da pesquisa:
 
 - Vínculos Prioritários: O núcleo íntimo (parceiro/cônjuge, filhos e pais) é o que mais se fortaleceu nos últimos anos e exige presentes focados em personalização e profundidade.

 - O Amigo Voltou: Após anos de enfraquecimento, os amigos tiveram o maior salto de proximidade em 2025, com 38% dos entrevistados relatando uma reaproximação.

 - A ascensão das transferências bancárias, como o Pix, como forma de presente (atingindo 27% para pais/mães e 28% para filhos no núcleo mais próximo) revela uma tensão crescente entre praticidade e afeto. Embora seja uma prática comum, é percebido como um "problema na dedicação", simbolizando baixo esforço e pouco tempo investido. Para 28% dos brasileiros, "não transmite carinho ou intenção" e, em relações mais distantes, assume o papel de um gesto frio, "quase igual à ausência" do presente.

É neste contexto de busca por reconexão que a Natura lança sua Campanha de Natal, reforçando o mote “O Melhor Presente é Ser Presente. Depois, é Natura” e apresentando o conceito “P.I.X Natura. – Presente com Intenção de Xodó”. A ideia, desenvolvida pela agência Africa Creative, propõe que presentear deve ser um ato intencional que exige escolha e dedicação de tempo, elementos que se tornaram mais valiosos que um repasse instantâneo.

A base desse posicionamento estratégico é reforçada pela análise da CMO Tatiana Ponce: “As pessoas estão fragilizando seus laços em nome da velocidade, mas o Natal pode ser o momento de reverter isso. Por essa razão, o presente é uma prova de atenção e um investimento no vínculo”, explica.


Entre os achados do estudo, comprovou-se que a categoria de perfumaria é a mais forte dentro do universo de beleza e se destaca sobretudo para presentear pessoas próximas. Embora não seja a primeira escolha em todos os grupos, a perfumaria é o presente universal por excelência, pois equilibra perfeitamente os fatores de atenção e reciprocidade, agradando a todos os vínculos. É a categoria líder entre parceiros e cônjuges, mas também figura como uma opção forte para filhos e até círculos sociais mais distantes, como colegas e vizinhos.


“A Natura, como líder absoluta em presentes do setor de beleza e cuidados pessoais, tem o portfólio ideal para que o consumidor possa, de fato, entregar um P.I.X. Presente com Intenção de Xodó", afirma Ponce. 

