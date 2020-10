Com esperança de estímulos fiscais nos EUA, dólar fecha em queda

Brenda Assis, com informações G1

O dólar fechou em queda nesta quinta-feira (8), depois de fechar a última sessão em alta por temores fiscais domésticos, com esperanças de estímulo nos Estados Unidos continuando a impulsionar o apetite global por ativos arriscados.

A moeda norte-americana caiu 0,68%, cotada a R$ 5,60. No mês, o dólar passou a acumular queda de 0,53% e no ano, a valorização é de 39,36%.

Real é a moeda com o pior desempenho no mundo em 2020. Nesta quinta-feira, o Banco Central fez leilão de swap tradicional para rolagem de até 10 mil contratos com vencimento em abril e julho de 2021.

