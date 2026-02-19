Menu
Delas Day debate avanço das mulheres em cargos de liderança

O evento será realizado no Bosque Expo com foco no desenvolvimento pessoal e profissional

19 fevereiro 2026 - 13h36Sarah Chaves
O Delas Day é realizado por diversas instituições e tem participação gratuita,  

O protagonismo feminino e os desafios da liderança estarão no centro da programação do Delas Day, que será realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Bosque Expo, em Campo Grande. Considerado o maior evento voltado às mulheres em Mato Grosso do Sul, o encontro terá palestras, painéis e espaços de conexão com foco no desenvolvimento pessoal e profissional.

Entre os destaques está o painel “O papel das lideranças femininas no desenvolvimento local”, no dia 25, das 14h às 15h, com participação de prefeitas do Estado.

Na mesma data, das 15h30 às 16h30, o painel “Sem limitações para crescer” discutirá empreendedorismo feminino. No dia 24, ocorre ainda o II Encontro Estadual das Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres, organizado pela Secretaria de Estado de Cidadania.

A proposta do evento acompanha um cenário de crescimento da presença feminina em posições de comando. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 160 mil mulheres são donas de negócio, o que representa 42% do total de empresários, segundo dados da Receita Federal. Na política, o avanço também é expressivo: atualmente são 13 prefeitas e 213 vereadoras eleitas em 2024, número 30% superior ao pleito anterior.

Para a consultora do Sebrae/MS e especialista em liderança, Maura Gabínio, discutir o tema é essencial para ampliar esse espaço. “Percebo que muitas líderes sentem orgulho ao compartilhar suas trajetórias. Vivemos um momento mais maduro, em que a liderança feminina deixou de ser apenas discurso e passou a integrar agendas de governança, estratégia e sustentabilidade. Ainda assim, este é só o começo, existem muitos espaços a serem conquistados”, afirmou.

Ela destaca que a presença de mulheres em cargos estratégicos contribui para melhores resultados nas organizações, com maior engajamento, comunicação e decisões mais equilibradas. “É preciso superar essa barreira. O caminho passa pelo autoconhecimento e pela preparação técnica, mas, sobretudo, pela coragem de se posicionar e aprender com os desafios”, pontuou.

O Delas Day é realizado por diversas instituições e tem participação gratuita, com inscrições pelo site oficial.

