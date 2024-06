'Dia Livre dos Impostos' deve arrecadar até R$ 10 milhões em Campo Grande

O Dia Livre dos Impostos em Campo Grande pretende arrecadar até R$ 10 milhões nesta quinta-feira (6), com os investimentos que serão feitos pelos consumidores nas compras em que mostrarão o real valor dos produtos, sem o tributo que é cobrado em cima deles. Em Campo Grande, 300 lojas do comércio e pelo menos dois shoppings aderiram a prática.

A informação sobre a arrecadação nesse dia foi divulgada pelo presidente da CDL-CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, que comentou também que outras lojas consideradas 'de ruas' estão participando da edição deste ano, como Soldamaq, Alvorada.

Já Inês Santiago, presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), explica que a campanha deste ano entra com um molde para reforçar o quanto os tributos e impostos prejudicam o próprio país no que diz respeito a chegada de investidores.

Ela também cita que sem os grandes tributos, a qualidade de vida do consumidor mudaria.

"A alta carga tributária afasta os investidores do país e emperra o desenvolvimento das nossas empresas, encurta o poder do compra do nosso trabalhador, do nosso consumidor, compromete a qualidade de vida, esse é o molde da nossa campanha. O que nós defendemos, além da redução da carga tributária, é que a contraprestração com eficiência nos serviços públicos de forma com a população brasileira possa viver melhor".

A Energisa também está participando da ação e segundo o coordenador comercial, Jonas Ortiz, a ideia é apresentar negociações de forma diferenciada para o consumidor para que "caiba no bolso do cliente". Ele frisou que a concessionária retém um valor mínimo após serem cobrados os tributos e os impostos na conta de luz.

Em 2023, 600 empresas de Campo Grande aderiram ao DLI, e registraram um aumento nas vendas entre 40% e 70% na data da campanha.

