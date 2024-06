É amanhã! Consumidores poderão comprar produtos sem impostos na Capital

A 18º edição do ‘Dia Livre de Impostos’ (DLI) acontece amanhã (06) em todo Brasil. Em Mato Grosso do Sul será a 6º vez que comerciantes de várias áreas estarão vendendo produtos livres de impostos, mostrando o valor real do item e o percentual de tributo que é cobrado em cima dele.

"O que nós queremos com a nossa campanha é mostrar que uma carga tributária mais justa faz com que as pessoas vivam melhor”, disse a presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDLMS), Inês Santiago, ao JD1. O outro objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária que afeta produtos e serviços no Brasil.

Em 2023, 600 empresas de Campo Grande aderiram ao DLI, e registraram um aumento nas vendas entre 40% e 70% na data da campanha.

Em 2024, lojas como a Gazin, Hering, Soldamaq, Beco Acessórios, Yank, Alvorada, Óptica Neovisão, Cervejaria Prosa, Jati Vasos, Ótica Campo Grande, Big Fone, Stúdio Acqua Fitness, PantAgro, Escola Desafio Educacional, Shopping Bosque dos Ipês e o Pátio Central Shopping estão na lista de estabelecimentos participantes.

