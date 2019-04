Dólar fecha em 3,857

O dólar fechou hoje (2) em queda de 0,5%, esta é a quarta queda consecutiva, a moeda está cotada a R$ 3,857 na venda. É o menor valor de fechamento em quase duas semanas, desde o dia 21 de março quando fechou em R$ 3,80.

Com investidores acompanhando um dia de intenso fluxo de notícias de autoridades sobre a reforma previdenciária, e com maior apetite por risco no exterior após dados positivos dos Estados Unidos e temores reduzidos de desaceleração global, de acordo com a Reuters.

A mínima do dia chegou a R$ 3,8488. O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o JD1 Notícias, se refere ao dólar comercial. Para turistas, o valor sempre é maior.

