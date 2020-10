Dólar fecha em queda pelo segundo dia seguido

Brenda Assis, com informações G1

O dólar fechou em queda nesta quinta-feira (22), depois que dados melhores do que o esperado sobre o mercado de trabalho norte-americano alimentaram o apetite por risco dos mercados, enquanto as negociações de um novo pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos continuavam no radar.

A moeda norte-americana caiu 0,28%, vendida a R$ 5,5936.

Com o resultado, passou acumular no mês recuo de 0,44%. No ano, tem valorização de 39,50%.

