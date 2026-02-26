Empresários defendem convergência para fortalecer economia de MS

Empresários do LIDE-MS (Grupo de Líderes Empresariais) se reuniram na quarta-feira (25), na Casa da Indústria, em Campo Grande, com o governador Eduardo Riedel para discutir demandas do setor produtivo e as perspectivas econômicas para 2026. O encontro marcou a abertura da programação anual da entidade e reforçou o diálogo entre iniciativa privada e poder público.

Durante a reunião, o governador destacou que o equilíbrio fiscal é condição essencial para manter o ritmo de crescimento do Estado. “Em algumas premissas centrais está o equilíbrio fiscal. Sem isso, você não tem capacidade de investimento. E, sem capacidade de investimento, não há como atender à demanda por competitividade de quem está investindo. É esse ambiente de negócio que vem sendo formado no Estado, com ações internas e capacidade de investimento, que gera competitividade para os negócios, do pequeno às grandes indústrias", afirmou Riedel.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, anfitrião do encontro, enfatizou a necessidade de construção conjunta de propostas para ampliar as oportunidades em Mato Grosso do Sul. “Mato Grosso do Sul está no caminho certo, mas precisamos construir propostas. O Brasil precisa reavaliar suas posições, e no Estado este também é um momento oportuno para buscarmos novas oportunidades. A classe política discute novos modelos de gestão, enquanto, em nível federal, buscamos novos caminhos. Essa é uma oportunidade de construir projetos e avançar em ações concretas para o desenvolvimento de MS”, afirmou.

O empresário Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira, defendeu maior integração entre as lideranças econômicas. “Sempre que lideranças de vários setores se juntam, há progresso, e isso impacta todas as atividades. Quando se gera mais emprego e renda, o comércio também cresce. O mais importante é criar um pensamento uniforme para construir planos para a cidade, porque iniciativas isoladas se perdem. Quando há convergência, as coisas se tornam viáveis. Precisamos pensar mais no coletivo do que de forma individual, porque isso melhora para todos", avaliou.

Também participaram do encontro o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Júnior, que ressaltou a importância da interlocução para enfrentar desafios em Campo Grande, e o presidente do LIDE-MS, Aurélio Rocha, que destacou o papel da entidade como espaço de conexão empresarial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também