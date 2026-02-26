Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Economia

Empresários defendem convergência para fortalecer economia de MS

Reunião com o governador na Fiems destaca equilíbrio fiscal e construção de propostas

26 fevereiro 2026 - 10h35Sarah Chaves, com Assessoria
Presidente da Fiems, Sérgio LongenPresidente da Fiems, Sérgio Longen   (Divulgação)

Empresários do LIDE-MS (Grupo de Líderes Empresariais) se reuniram na quarta-feira (25), na Casa da Indústria, em Campo Grande, com o governador Eduardo Riedel para discutir demandas do setor produtivo e as perspectivas econômicas para 2026. O encontro marcou a abertura da programação anual da entidade e reforçou o diálogo entre iniciativa privada e poder público.

Durante a reunião, o governador destacou que o equilíbrio fiscal é condição essencial para manter o ritmo de crescimento do Estado. “Em algumas premissas centrais está o equilíbrio fiscal. Sem isso, você não tem capacidade de investimento. E, sem capacidade de investimento, não há como atender à demanda por competitividade de quem está investindo. É esse ambiente de negócio que vem sendo formado no Estado, com ações internas e capacidade de investimento, que gera competitividade para os negócios, do pequeno às grandes indústrias", afirmou Riedel.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, anfitrião do encontro, enfatizou a necessidade de construção conjunta de propostas para ampliar as oportunidades em Mato Grosso do Sul. “Mato Grosso do Sul está no caminho certo, mas precisamos construir propostas. O Brasil precisa reavaliar suas posições, e no Estado este também é um momento oportuno para buscarmos novas oportunidades. A classe política discute novos modelos de gestão, enquanto, em nível federal, buscamos novos caminhos. Essa é uma oportunidade de construir projetos e avançar em ações concretas para o desenvolvimento de MS”, afirmou.

O empresário Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira, defendeu maior integração entre as lideranças econômicas. “Sempre que lideranças de vários setores se juntam, há progresso, e isso impacta todas as atividades. Quando se gera mais emprego e renda, o comércio também cresce. O mais importante é criar um pensamento uniforme para construir planos para a cidade, porque iniciativas isoladas se perdem. Quando há convergência, as coisas se tornam viáveis. Precisamos pensar mais no coletivo do que de forma individual, porque isso melhora para todos", avaliou.

Também participaram do encontro o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Júnior, que ressaltou a importância da interlocução para enfrentar desafios em Campo Grande, e o presidente do LIDE-MS, Aurélio Rocha, que destacou o papel da entidade como espaço de conexão empresarial.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia
Inflação mais estável pode favorecer varejo em 2026
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Vitinho Park é uma das atrações disponíveis
Cultura
Vitinho Park se despede com ingressos a R$ 35 e cinema traz clássicos infantis no Bosque
Receita Federal
Economia
Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Superávit primário do Governo Central fica em R$ 86,9 bilhões
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 8 nesta quarta
Evento acontece no Bosque Expo nesta terça e quarta
Economia
Delas Day 2026 abre 1° dia com nomes nacionais e foco em identidade e empreendedorismo feminino
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 7 nesta terça
Cédulas de dinheiro
Economia
Mercado reduz previsão da inflação para 3,91% este ano
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%
Economia
Quaresma impulsiona venda de pescados no varejo e consumo deve aumentar 30%

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir