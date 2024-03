Esperando Semana Santa, peixarias preparam estoques e estacionam os preÃ§os

Sarah Chaves, com informações da CDL-CG

Aguardando a Sexta-feira Santa ou da Paixão, semana em que os católicos tendem a consumir mais carne branca, por isso, os estabelecimentos em Campo Grande mantiveram os preços, apesar da maior demanda, mantendo as vendas estáveis.

Seguindo alerta dos comerciantes, os valores devem subir à medida que a Sexta-feira Santa se aproxima. Segundo os comerciantes, durante a quaresma, há uma busca por peixes mais nobres, com menos espinhas. Nas peixarias, o quilo da tilápia está sendo vendido a R$ 43,90, enquanto o pintado de rio custa R$ 44,90.

“ Além de ser uma semana importante no meio cristão também é importante para os comerciantes principalmente de peixaria, onde dobra o valor das vendas ajudando o comércio local e a economia da cidade”. Analisou Adelaido Vila Presidente da CDL.

"Já estamos a todo vapor para a semana santa, já estamos fazendo estoque de peixes, por mais que teve pouca diferença no valor dos peixes então o nosso cenário de vendas está muito alto.” Destacou a peixaria Matias pescados.

Na Peixaria Mata, o valor deve ser mantido, pois eles "vendem peixe o ano todo". "Os clientes já estão acostumados com os nosso valores. A expectativa é de vender bem igual ao ano passado, pois esse ano o que complica é a sexta-feira santa cair no final do mês mas a expectativa de venda é boa”.

A preocupação dos comerciantes é a data que caiu a semana santa nesse ano de 2024. “No início da quaresma já sentimos um aumento nas vendas de 10 a 15%. Mas a nossa grande preocupação é que a sexta-feira santa caiu na última semana do mês de março que normalmente, o consumidor está sem dinheiro por ser final de mês, mas mesmo assim reforçamos o estoque e os preços estão bem equilibrados tem peixe que estão até mais baratos do que o ano passado e o valor está se mantendo” Analisou Cleuber da Linares Peixaria

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também