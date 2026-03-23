Fiems recebe presidente do Paraguai para discutir negÃ³cios em MS

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu neste domingo (22) o presidente do Paraguai, Santiago Peña, na Casa da Indústria, em Campo Grande, para um encontro com empresários sul-mato-grossenses. A agenda teve como foco o fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e Paraguai.

A visita de Peña ocorre após a ida de Longen a Assunção, na semana passada, quando participaram de uma reunião para discutir medidas voltadas à redução de entraves e ao estímulo aos negócios bilaterais.

Durante o encontro, empresários de diferentes setores tiveram espaço para dialogar diretamente com o presidente e integrantes do governo do país vizinho.

Para Longen, a aproximação reforça a integração econômica e traz mais segurança para investimentos. Ele destacou que o Paraguai tem oferecido ambiente favorável ao empresariado brasileiro e ampliado a cooperação industrial entre os países.

“Estamos cada vez mais integrando a indústria nacional com a do Paraguai, produzindo juntos para atender o mercado brasileiro. Há segurança jurídica e um ambiente de confiança que favorece novos negócios”, afirmou.

Santiago Peña também destacou a importância da relação com Mato Grosso do Sul e classificou o encontro como estratégico para ampliar oportunidades.

“É uma honra estar novamente no Estado e dialogar com empresários. Queremos construir soluções conjuntas e fortalecer essa parceria histórica entre Paraguai e Brasil, na qual Mato Grosso do Sul tem papel fundamental”, disse.

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