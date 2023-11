Governo atualiza valor da Uferms em Mato Grosso do Sul

O Secretário Flávio César Mendes de Oliveira, chefe da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, divulgou uma mudança no valor da Uferms, agora fixado em R$ 47,87, segundo a Resolução N° 3.347 da Sefaz-MS, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de dezembro.

O valor, que permaneceu estável em R$ 47,40 por seis meses, sofreu aumentos progressivos nos últimos três meses: 2 centavos em outubro, 20 centavos em novembro e, 24 centavos em dezembro. O ajuste, baseado na variação do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, reflete a dinâmica econômica do período.

O que é Uferms?

A Uferms, Unidade Fiscal Estadual de Referência, é utilizada para a cobrança de impostos estaduais, incluindo multas do Detran-MS, e para a atualização de contratos firmados com empresas privadas para a prestação de serviços.

