Grupo Dasa compra Laboratório Bioclínico da capital

Um dos maiores laboratórios de Campo Grande, o Laboratório Bioclínico, fundada há mais de 40 anos, foi vendida para a Diagnósticos da América (Dasa), considerada a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil e da América Latina. A empresa anunciou 80% de participação societária representativa do capital do laboratório sul-matogrossense.

Com mais de 40 anos de existência, o Laboratório tem 11 unidades próprias e sete unidades de atendimento em clínicas no Mato Grosso do Sul. O valor da transação não foi revelado, entramos em contato com o laboratório, mas ninguém se disponibilizou a dar detalhes da operação.

