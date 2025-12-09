Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Indústria responde por 44% das vagas abertas em Mato Grosso do Sul em 2025

Um saldo de mais de 14 mil empregos formais entre janeiro e outubro colocou o setor no maior nível já registrado para o período

09 dezembro 2025 - 13h55Da redação, com assessoria
Dr Canela

O setor industrial de Mato Grosso do Sul alcançou o maior saldo de abertura de vagas já registrado para o período de janeiro a outubro, segundo dados do Caged. Nesse intervalo, os ramos industriais da Transformação, Construção, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Extrativo Mineral foram responsáveis por mais de 14 mil novas vagas, o que representa 44% de todo emprego criado em Mato Grosso do Sul no ano de 2025, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

Entre as atividades que mais empregaram, destacam-se: construção de edifícios (+5.804), abate de bovinos (+1.854), abate de suínos (+976), fabricação de álcool (+864), fabricação de celulose (+623), obras de terraplanagem (+603) e construção de rodovias (+492).

Já entre os municípios, os maiores saldos foram registrados em Inocência (+2.664), Campo Grande (+2.643), Nova Alvorada do Sul (+1.395), Ribas do Rio Pardo (+1.210), São Gabriel do Oeste (+1.071), Três Lagoas (+727), Dourados (+656) e Aparecida do Taboado (+486).

“Com esse resultado, o setor industrial encerrou o mês de outubro com um contingente superior a 172,0 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 122,2 mil na Indústria de Transformação, 37,2 mil na Indústria da Construção, 8,6 mil nos Serviços Industriais e 4,8 mil na Indústria Extrativa Minera”, detalhou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valor da cesta básica segue sendo a sexta mais cara do país
Economia
Cesta básica consome 55% do salário mínimo dos campo-grandenses
Comércio teve sua representatividade no número de empresas
Economia
Empresas abertas em MS passam de 12 mil no ano e superam número de 2024
Maior segue sendo cartão de credito
Economia
Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa
Maior segue sendo cartão de credito
Economia
Cartão de crédito lidera endividamento em Campo Grande, atingindo 68% das famílias
O anúncio foi feito durante reunião na sede do Google, em São Paulo
Geral
MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio
Receita Federal
Economia
Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte
Energisa oferecerá oportunidade de renegociação
Economia
Consumidores da Capital terão 'Campanha Nome Limpo' para quitar contas de luz em atraso
Economia teve bons resultados
Economia
Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre
Foto: Adobe Stock
Economia
Levantamento da CNC aponta recuo do individamento das famílias em novembro
Conta de energia ficará mais barata em dezembro, mas uso pode aumentar nas férias
Economia
Mesmo com conta barata em dezembro, Energisa alerta para 'alto consumo' nas férias

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça