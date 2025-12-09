Indústria responde por 44% das vagas abertas em Mato Grosso do Sul em 2025

O setor industrial de Mato Grosso do Sul alcançou o maior saldo de abertura de vagas já registrado para o período de janeiro a outubro, segundo dados do Caged. Nesse intervalo, os ramos industriais da Transformação, Construção, Serviços Industriais de Utilidade Pública e Extrativo Mineral foram responsáveis por mais de 14 mil novas vagas, o que representa 44% de todo emprego criado em Mato Grosso do Sul no ano de 2025, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

Entre as atividades que mais empregaram, destacam-se: construção de edifícios (+5.804), abate de bovinos (+1.854), abate de suínos (+976), fabricação de álcool (+864), fabricação de celulose (+623), obras de terraplanagem (+603) e construção de rodovias (+492).

Já entre os municípios, os maiores saldos foram registrados em Inocência (+2.664), Campo Grande (+2.643), Nova Alvorada do Sul (+1.395), Ribas do Rio Pardo (+1.210), São Gabriel do Oeste (+1.071), Três Lagoas (+727), Dourados (+656) e Aparecida do Taboado (+486).

“Com esse resultado, o setor industrial encerrou o mês de outubro com um contingente superior a 172,0 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 122,2 mil na Indústria de Transformação, 37,2 mil na Indústria da Construção, 8,6 mil nos Serviços Industriais e 4,8 mil na Indústria Extrativa Minera”, detalhou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

