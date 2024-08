Lula indica Gabriel Galípolo como próximo presidente do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu, nesta quarta-feira (28), o nome de Gabriel Galípolo como o próximo presidente do Banco Central (BC), que irá assumir o cargo ao fim do mandato de Roberto Campos Neto.

O anuncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. A indicação agora será encaminhada para o Senado, cabendo a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa realizar a sabatina e o plenário referendar a indicação.

“Cabe ao Senado marcar e decidir, mas quero crer que está sintonizado com [Rodrigo] Pacheco e Lula a importância dessa indicação, vamos aguardar pronunciamento do Pacheco”, afirmou Haddad.

Atual diretor de Política Monetária do BC, Galípolo tem histórico ao lado de Lula, tendo atuado na campanha do petista à Presidência, na equipe de transição de governo e no Ministério da Fazenda antes de ocupar seu cargo atual.

