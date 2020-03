Na "onda" do CPF na nota, prefeitura irÃ¡ sortear atÃ© R$ 80 mil

Gabriel Neves, com informações da assessoria

No dia 25 de março, a Prefeitura de Campo Grande vai premiar com até R$ 50 mil os contribuintes que exigirem o CPF na nota fiscal de prestação de serviços em que haja incidência do ISSQN (Imposto de Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Para participar, o contribuinte terá que realizar um cadastro no site notapremiada.campogrande.ms.gov.br e exigir o CPF na nota fiscal toda vez que comprar um serviço que incida o ISSQN. A cada R$ 20,00 em notas emitidas para o CPF cadastrado é gerado um cupom para concorrer aos prêmios em dinheiro.

Com prêmios de R$ 50 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar), o programa tem como objetivo incentivar o cidadão a exigir a nota, estimulando-o a fiscalizar a contribuição dos impostos,

“Nosso objetivo é estimular o contribuinte a combater a sonegação e também ganhar com a medida”, destaca o secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

A nota é válida somente para o setor de serviços ou estabelecimentos que pagam o Imposto Sobre Serviços, um imposto cobrado pela Prefeitura, dos prestadores de serviços como cabeleireiros, mecânicas, transporte, mensalidades escolares, lavanderias e serviços de saúde e etc.

