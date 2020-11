Parcela do auxílio está na conta dos nascidos em abril

A Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira (6), a parcelo do ciclo 4 para beneficiários do auxílio emergencial nascidos em abril

O pagamento no total de R$ 1,4 bilhão é para 3,4 milhões de brasileiros. Desse total, 666,3 mil receberão R$ 435,7 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 2,8 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 942,1 milhões.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

Saques e transferências para quem recebe o crédito hoje serão liberados a partir do dia 21 de novembro.

