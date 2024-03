Páscoa deve movimentar quase R$ 100 milhões em Campo Grande este ano

Está chegando a hora do ‘coelhinho da Páscoa’ alegrar as crianças, acabar com o bolso dos pais e movimentar a economia por todo o país. Apesar da brincadeira, a expectativa é que R$ 98,100 milhões sejam gerados no período festivo em Campo Grande, 9% a mais do que no ano de 2023.

Os dados são de um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, entre os dias 4 e 8 de março, nas sete regiões de Campo Grande. Durante a pesquisa, realizada com 220 consumidores, foi perguntado se eles iriam comemorar a festividade ou presentear alguém. Também foi perguntado quanto cada pessoa pretendia gastar na páscoa em presentes e comemorações e o que seria presenteado.

A maioria disse que vai presentear e comemorar. 79% afirmou que vai dar presentes na páscoa, a preferência da escolha é o chocolate, e devem ser investidos cerca de R$ 190,00. Já outros 69% disseram que vão comemorar e pretendem gastar até R$ 250 na festividade. A preferência é o bom e velho churrasco e o peixe, que é tradicional na data.

O empresário José Carlos Mendonça Júnior, proprietário da Choco Doces, conta que devido à data a loja consegue aumentar as vendas com as matérias primas para a confecção de ovos de chocolates, que vai desde o próprio cacau, a recheios, forminhas e embalagens. A expectativa é o crescimento do faturamento em até 7% em relação a 2023.

A empresa dele, inclusive, promove cursos de ovos de páscoa para fomentar o empreendedorismo e prospectar mais vendas. Um desses cursos vai ser realizado pela Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Sidagro), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas no dia 18 de março. Quem vai dar as aulas é o chef Douglas Tavares.

O secretário da Sidagro, Adelaido Vila, explica que as parcerias com os empresários têm sido fundamentais para o desenvolvimento da Capital. “Ver o empresariado envolvido nas ações da Prefeitura de Campo Grande, nos ajudando a fomentar as iniciativas e promover o desenvolvimento local, nos deixa muito felizes. Todo mês a Prefeitura lança capacitações, sempre pensando em ofertar conhecimento para quem quer aprimorar suas habilidades e fortalecer suas carreiras. E este é mais um curso que vem aquecer o mercado, possibilitando mais empregos e mais dinheiro girando na nossa economia”, conclui.

