Economia

Preocupação dos pais, preço de materiais escolares variam até 300% em Campo Grande

Oito empresas participaram da pesquisa, realizada entre os dias 1º e 9 de dezembro

19 dezembro 2025 - 09h23
Preços variam bastante na cidadePreços variam bastante na cidade   (Kleber Clajus)

Preocupação dos pais no começo do ano, os materiais escolares em Campo Grande apresentam uma grande variação de uma loja para outra, conforme pesquisa realizada pelo Procon-MS, que encontrou diferença de até 300% em alguns produtos.

Oito empresas participaram da pesquisa, realizada entre os dias 1º e 9 de dezembro. Os valores, no entanto, podem sofrer alterações no decorrer dos próximos dias, principalmente na virada do ano.

As maiores oscilações foram identificadas nos produtos caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores (326,5%), apontador Faber-Castell com depósito (317,5%) e lápis Bic HB Evolution nº 2 redondo, sem borracha (284,62%).

Na comparação com a pesquisa realizada em 2024, determinados itens apresentaram redução na média de preços.

É o caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média passou de R$ 25,79 para R$ 21,00 no levantamento atual. A cola Tenaz 110 g também manteve estabilidade, com preço médio de R$ 13,00.

