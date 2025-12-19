Preocupação dos pais, preço de materiais escolares variam até 300% em Campo Grande

Preocupação dos pais no começo do ano, os materiais escolares em Campo Grande apresentam uma grande variação de uma loja para outra, conforme pesquisa realizada pelo Procon-MS, que encontrou diferença de até 300% em alguns produtos.

Oito empresas participaram da pesquisa, realizada entre os dias 1º e 9 de dezembro. Os valores, no entanto, podem sofrer alterações no decorrer dos próximos dias, principalmente na virada do ano.

As maiores oscilações foram identificadas nos produtos caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores (326,5%), apontador Faber-Castell com depósito (317,5%) e lápis Bic HB Evolution nº 2 redondo, sem borracha (284,62%).

Na comparação com a pesquisa realizada em 2024, determinados itens apresentaram redução na média de preços.

É o caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média passou de R$ 25,79 para R$ 21,00 no levantamento atual. A cola Tenaz 110 g também manteve estabilidade, com preço médio de R$ 13,00.

