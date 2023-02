Programa para realização do Imposto de Renda será disponibilizado em 15 de março

A Receita Federal informou nesta sexta-feira (24) que o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 será liberado para download no dia 15 de março. A versão utilizada no ano passada já está obsoleta e não pode ser utilizada neste ano.

Além da liberação da nova versão do programa, também será aberto o prazo para que os contribuintes comecem a enviar suas declarações de 2023, data mais tarde que a dos demais anos.

A Receita explicou que o atraso possibilitará que os contribuintes tenham acesso às declarações pré-preenchidas já no início do período de envio, o que agiliza o preenchimento e evita possíveis erros.

As declarações poderão ser enviadas até o dia 31 de maio, mesma data limite do ano passado.

