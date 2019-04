Rally dos Sertões é atrativo para divulgar capital no Brasil

O Rally dos Sertões que terá largada em Campo Grande, foi apresentado nesta quarta-feira (3) para empresários do turismo na World Trade Market Latin America (WTM LA), uma das maiores feiras do segmento realizada anualmente em São Paulo.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o rally é uma estratégia de divulgar atrativos, belezas naturais e potencialidades turísticas para que brasileiros e estrangeiros conheçam Mato Grosso do Sul.



O estado será palco pela segunda vez. A primeira foi em 2017 com chegada em Bonito, passagem por Coxim e Aquidauana.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, “é uma oportunidade única” de colocar MS em evidência. “É um momento importante para nós, pois estamos expondo nossos potenciais no turismo, que tem crescido muito”, afirma Riedel.

MS é representado na WTM LA pela Fundação de Turismo (Fundtur), além de empresários e técnicos do Sebrae-MS. O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling disse que a parceria com o Rally traz mais visibilidade para a capital e consolida o estado como rota do off-road no Brasil.

