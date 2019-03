Governador abre FÃ³rum de Esporte em Campo Grande

Nesta sexta-feira (22), acontece o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e Encontro de Gestores 2019. O evento será realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Auditório Germano de Barros). Os primeiros kits de material esportivos para as escolas estaduais do MS, devem ser entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, e pelo diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

Ao todo aproximadamente 500 escolas serão contempladas com o investimento. Além disso, o intuito do evento é promover um debate e articulação para construção e implementação de políticas públicas para os próximos quatro anos no âmbito esportivo estadual. A Fundesporte reune os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva, de lazer, e gestores municipais e autoridades do poder legislativo para a discussão.

Durante o evento será feita uma avaliação e retrospectiva das ações realizadas pela Fundação nos últimos quatro anos de gestão, possibilitando a indicação de problemas, ideias e sugestões para a melhoria das atividades e ações que serão realizadas pela Fundesporte a partir de 2019.

Haverá debates e discussões sobre o tema do Fórum e será apresentado o pré-calendário de ações da Fundação para este ano.

