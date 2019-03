Prefeito e governador entregam moradias no loteamento Bom Retiro

A prefeitura de Campo Grande, em parceria com Governo do Estado, entregou na terça-feira (19,) 24 novas unidades habitacionais no loteamento Bom Retiro, localizado na Vila Nasser. Trata-se de mais uma etapa concluída do programa "Ação Casa Pronta".

Reconhecido nacionalmente como projeto inovador pela Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS Brasil) da Agenda 2030, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), o "Ação Casa Pronta" já consta no recém-criado banco de práticas inspiradoras em todo o território nacional.

Desde 2018, um total de 140 moradores da antiga comunidade Cidade de Deus passam por capacitação especializada no segmento da construção civil para construírem suas casas em regime de mutirão.

Rosangela de Jesus, que se formou em pedreira e azulejista, contou que está vivendo um dos melhores momentos de sua vida.

“Está sendo um momento muito especial. Estou feliz de receber a minha casa. Morei muitos anos em barraco. É a realização de um sonho. Quem não sonha em ter uma casa?”, disse, avisando que quer trabalhar também no que se capacitou.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a grande importância do projeto está em dar moradia às pessoas, ao mesmo tempo, que oportuniza uma profissão. “Pessoas que estavam sem uma casa, que estavam em uma favela, em um aglomerado de lonas, hoje, através do próprio esforço delas, através de orientação, de capacitação, construíram suas casas e estão todos qualificadas, prontas para o mercado de trabalho”, disse.

O governador Reinaldo Azambuja também ressaltou o diferencial do programa. “Um projeto inovador que você qualifica uma mão de obra, dentro de uma parceria, onde o estado repassa recursos financeiros para a compra de material e o mutuário constrói sua própria casa. Um projeto onde todos ganham. Um exemplo a ser seguido para resolver o déficit habitacional”, salientou.

Além das casas do Bom Retiro, os ex-moradores da favela Cidade de Deus estão readequando as próprias moradias no reassentamento do Jardim Canguru, Vespasiano Martins e José Teruel.

A Agência Municipal de Habitação (Emha) e Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), órgãos vinculados à prefeitura da capital, lideram a força-tarefa com o objetivo de conduzir as obras, além de ensinar aos moradores, novas habilidades para o mercado de trabalho. Como se trata de um canteiro-escola, os participantes do Programa de Inclusão Profissional (Proinc) aprendem as rotinas de trabalho, bem como as técnicas necessárias para a construção das unidades habitacionais, respeitando todos os protocolos de segurança do trabalho.

