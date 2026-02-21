Representante do Comércio, CNC apresentará estudo inédito sobre redução da escala 6X1

Um encontro com especialistas organizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) discutirá os possíveis impactos de uma redução da jornada de trabalho no Brasil e apresentará um estudo inédito na próxima segunda-feira (23), das 15h às 17h.
Durante o debate “Jornada de trabalho e estabilidade do ambiente de negócios”, o economista-chefe da CNC, Fábio Bentes, apresentará o estudo produzido pela Confederação sobre os efeitos da medida para o setor produtivo, com análises sobre competitividade, geração de empregos, produtividade e segurança jurídica.
O estudo aponta, entre outros fatores, o possível aumento de até 13% nos preços praticados pelo comércio para compensar os gastos decorrentes das adaptações às novas jornadas. Além disso, impactos de até R$ 235 bilhões pode ser sentido pelo setor de serviço e de R$ 122 bilhões no comércio.
O debate contará com a participação de:
Roberto Lopes – advogado especialista da CNC
Fábio Bentes – economista-chefe da CNC
Disraelli Galvão – vice-presidente do Instituto Unidos Brasil (IUB)
Mediação: jornalista Marcio Freitas
A transmissão será realizada pelo canal CNC Play no YouTube com inscrição gratuita pelo Sympla.