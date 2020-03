Servidores estaduais irão receber a partir desta terça-feira

Gabriel Neves, com informações da assessoria

O governo de Mato Grosso do Sul divulgou que os pagamentos dos servidores estaduais começarão nesta terça-feira (31), dessa vez eles irão receber em dias separados determinados pela faixa salarial.

Os vencimentos serão disponibilizados para saque, entre os dias 31 de março a 2 de abril, conforme a faixa salarial do servidor.

Na terça-feira (31), recebem os servidores com um salário de até R$ 2 mil, na quarta-feira (01) os que ganham até R$ 4 mil e na quinta-feira (02) os servidores que recebem acima de R$ 4 mil.

O formato foi adotado pelo Governo do Estado como medida de segurança para evitar a aglomeração de pessoas nos bancos e comércios, de modo a reduzir a propagação do Covid-19 nos 79 municípios do estado.

Antecipar em alguns dias o pagamento de 77,9 mil servidores – 47.021 ativos e 30.973 inativos e pensionistas – que soma R$ 482,1 milhões foi uma maneira encontrada pelo Governo do Estado para aquecer a economia, conforme explica o secretário de governo e gestão estratégica, Eduardo Riedel.

“Apesar de todo esse momento difícil que estamos vivendo em relação ao comércio e em relação aos serviços, é importante que o servidor tenha esse recurso. Nós vamos aos poucos voltando a normalidade, e é interessante mantermos em dia os pagamentos e fazer dessa forma para evitar aglomerações”, pontua.

