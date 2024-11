Sul-mato-grossenses devem gastar R$ 422,6 milhões com comemorações no Natal

Conforme dados da pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae/MS, o comércio deve faturar R$ 837 milhões nas comemorações de Natal.



O maior investimento será em comemorações, que devem somar R$ 422,6 milhões, sendo a opção de 83,49% dos consumidores. Já 61,23% das pessoas ouvidas pretendem presentear, e os valores com presentes devem chegar a R$ 414,8 milhões.



De acordo com a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o cenário é otimista. “O consumidor sul-mato-grossense está mais propenso a celebrar, e isso reflete diretamente na economia. É o momento oportuno para o comércio se preparar, atender bem e aproveitar o movimento gerado pelas festas de fim de ano. O gasto médio com presentes de Natal está em R$ 456, e o das comemorações em R$ 340, valores significativos que impulsionam nossa economia”, diz.



Entre os itens mais procurados estão: roupas (47,82%), calçados (27,82%) e brinquedos (26,42%). A preferência pela compra em lojas físicas foi destacada por 86,81% dos consumidores, e 78,68% pretendem comprar no centro das cidades.“Uma dica importante para os comerciantes é ficar atento a algumas preferências do consumidor, como a preferência pelo desconto no pagamento à vista (70,65%), que é uma característica do consumidor sul-mato-grossense, além da importância da qualidade do produto, apontado por 66,61% dos entrevistados”, complementa Regiane.





