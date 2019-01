Valor da cesta básica sobe 15,46% na capital, aponta Dieese

Em 2018, o preço da cesta básica subiu em Campo Grande, segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A informação foi divulgada nesta terça-feira (8) pelo Dieese. De acordo com a instituição entre dezembro de 2017 e o mesmo período do ano passado, a maior alta entre 18 capitais pesquisadas foi a da capital sul-mato-grossense.

Campo Grande teve uma alteração no valor da cesta básica de 15,46%, os preços que mais subiram nesse período foram os do leite integral, tomate, pão francês, da carne bovina de primeira, do arroz agulhinha e da batata. As maiores quedas foram registradas no café em pó e no açúcar.

Com base na cesta mais cara do país, a de São Paulo, o Dieese calculou em R$ 3.960,57 o valor do salário mínimo necessário em dezembro para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O valor equivale a 4,15 vezes o salário mínimo vigente em dezembro (R$ 954).

