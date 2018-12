Advogado distribui cestas básicas para famílias carentes da capital

Um advogado de Campo Grande, juntamente com sua companheira realizou a entrega cestas básicas para famílias carentes da capital.

Em sua rede social o advogado escreveu “hoje iniciamos uma campanha de Natal da qual quero levar comigo para a vida”. A campanha é o natal sem fome, a ideia de ajudar o próximo vem desde criança, mas antigamente as condições financeiras impediam que Aaram Rodrigues pudesse fazer famílias felizes.

E na manhã desta segunda-feira (24), véspera de feriado, Aaram e sua namorada Bruna Miranda, percorreram vários bairros da capital para fazer a entrega, ao total foram seis cestas básicas, duas no Noroeste, uma no Nova Lima, outra no Dom Antônio, uma no Aero Rancho e a última no Universitário.

Aaram disse que "muitas pessoas não sabem, mas tem outra Campo Grande dentro de Campo Grande”, onde muitas pessoas estão vivendo na miséria.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o advogado, que falou da necessidade de ser difente, e disse que não tem muito, mas o pouco que tem é para ajudar ao próximo. Aaram relatou que seis é um número baixo, mas que ano de 2019, ela vai buscar triplicar as cesta, pois uma situação mexeu muito com ele nesta manhã, “uma mãe teve um AVC (acidente vascular cerebral) e ficou acamada, e o pai que cuida dos três filhos e da mulher”.

Deixe seu Comentário

Leia Também