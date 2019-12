Alunos que não ficaram de recuperação entram de férias dia 13

O ano letivo das escolas públicas de Mato Grosso do Sul está perto do fim, a partir da próxima sexta-feira (13) os alunos das redes, estadual e municipal de ensino, que não estiverem de recuperação, já poderão aproveitar suas férias.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado de Educação (SED), nas escolas estaduais se o estudante ficar de recuperação, o calendário se encerra no dia 20 de dezembro. Os professores e a equipe pedagógica ficarão até esse dia também.

Em 2020, os estudantes retornam no dia 19 de fevereiro, e professores no dia 17 de fevereiro. A primeira etapa do período de matrícula digital foi aberta no dia 29 de dezembro e tem seu encerramento no dia 31 desse mês.

Já para as escolas municipais de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou que se houver caso de recuperação as provas serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de dezembro. E o retorno das aulas em 2020, será no dia 6 de fevereiro.

O período de matrícula, para os novos alunos irá até o dia 22 de dezembro, e para aqueles que já são alunos da rede o período já se encerrou. A 1ª lista das crianças contempladas sairá no dia 14 de janeiro.

Ambas as redes não possuem atividades complementares confirmadas para os alunos ou para a comunidade, fora do período letivo.

