Aluno assedia e agride colega em sala de aula

Sarah Chaves, com informações do Sidrolândia News

Dois adolescentes se envolveram em uma briga na terça-feira (26), que deixou uma aluna com nariz fraturado, dentro da sala de uma aula da Escola Municipal Olinda Brito de Souza, localizada no centro de Sidrolândia.

Segundo o relato de alguns alunos que estavam na sala no momento do ocorrido, a adolescente de 15 anos, levantou-se para pedir algo emprestado à uma amiga, quando o autor, colega de classe, passou a mão na bunda da vítima.

A menina teria pedido para que o colega parasse, mas quando a atitude voltou a se repetir a vítima respondeu à importunação sexual com um tapa no rosto do colega, que se levantou e então desferiu um soco que também atingiu o rosto da vítima. Ela foi levada até o pronto-socorro do hospital local para receber atendimento médico, onde foi confirmada a lesão e fratura no nariz.

De acordo com os alunos não tinha nenhum professor na sala de aula no momento da agressão. Os pais da aluna, informaram que registrariam um boletim de importunação sexual e lesão corporal contra o autor.

