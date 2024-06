Aulão pré-Enem gratuito acontece neste sábado

Promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv), o Aulão do Cursinho Preparatório para o Enem e vestibulares será neste sábado (8), a partir das 8h, no auditório do Sebrae na Avenida Mato Grosso, 1661.

Em seu segundo ciclo de 2024 serão ministradas no Aulão aberto ao público, as disciplinas de Língua Portuguesa, Redação, Biologia, Matemática, Química, História e Física.

Para a professora de Língua Portuguesa, Leticia Gussi, os alunos estão mais próximos do grande objetivo: as provas do Enem e o vestibular. “Chegamos na segunda etapa do cursinho e eu como professora estou aguardando todos para momentos de dedicação e comprometimento com os estudos. Estou esperando o conteúdo com muita animação, pois acredito no potencial de cada um e estou à disposição para ajudá-los nessa etapa”, garantiu.

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino: das 13h30 às 17h (Turma I), na sede da Sejuv e no período noturno: das 18h30 às 21h30 (Turma II), na faculdade Insted, localizada na Rua 26 de Agosto, 63 – Centro.

Já os aulões, acontecem aos sábados, a partir das 8h, na Sejuv e é aberto ao público. A Secretaria da Juventude fica na Rua 25 de Dezembro, 924 – Edifício Marrakech, no terceiro andar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-3577.

