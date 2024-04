Candidatos têm até hoje para entregarem dados para inscrições no Prouni

Os candidatos pré-selecionados nalistadeesperadoPrograma Universidadepara Todos (Prouni) do primeiro semestre deste ano tem até esta quinta-feira (4) para comprovarem as informações de inscrição, que devem ser apresentadas nas instituições de educação superior para as quaisforampré-selecionados.

No total, o MinistériodaEducação (MEC) ofereceu 406.428bolsas, sendo308.977 integrais e 97.451parciais(50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

A lista dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada da oferta de bolsas do Prouni foi divulgada no início do mês passado.

