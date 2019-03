Colégio Adventista monta rota de fuga para possíveis atentados e acidentes

Pensando no bem-estar dos alunos, o Colégio Adventista Jardim dos Estados montou um plano de emergência para evacuação dos alunos do local. O projeto foi estruturado em acidentes e atentados recentes que vem acontecendo no país.

O plano foi montado em parceira com um bombeiro da reserva, Coronel Sidnei Ribeiro da Cruz, que tem foco em treinar e realizar simulados com os alunos para evacuação imediata do prédio sentido a via publica. O projeto consiste em quatro fases, no qual garante que ninguém sairá ferido mesmo havendo pânico e desespero.

O primeiro teste foi feito no dia 17 de março, com professores, porteiros, zeladores e o setor administrativo, que foram instruídos a sair do local ao escutar um alarme e sem nenhuma alteração.

O segundo evento ocorreu na última quinta-feira dia 21 de março do ano em curso, novamente com o mesmo público do primeiro treinamento, só que desta vez já com mais realismo, som de tiroteio, baixa luminosidade, e som de explosões.

O próximo está marcado nesta sexta-feira (29) e contará com a participação dos alunos. A última fase será feita da seguinte maneira:

a) Pré-evacuação: no dia anterior, tendo como alvo apenas duas salas, uma dos alunos pequenos e outra dos maiores; isto irá permitir ao instrutor Cel Ribeiro sondar o nível de estresse dos alunos para fazer os ajustes para o último dia.

b) Evacuação: envolvendo todos os alunos, funcionários, professores, administrativos etc

c) Por fim, será entregue um plano ao qual a escola se comprometerá a preenche-lo e segui-lo visando elevar ainda mais o grau de segurança e preparo do estabelecimento frente às ameaças reais ou potenciais.

Deixe seu Comentário

Leia Também