Concurso da UEMS com salário de até R$2,3 mil tem resultado divulgado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou nesta quarta-feira (12) o resultado oficial do concurso público para trabalhar na instituição de ensino. As vagas disputadas têm salários de até R$ 2,3 mil.

A prova teve duração de quatro horas, sendo aplicada no dia 15 de dezembro do ano passado em Campo Grande e Dourados.

O concurso da UEMS ofereceu vagas para os níveis médio e superior para atuar nos dois municípios onde a prova foi aplicada. As 20 vagas ofertadas eram de auxiliar de biblioteca, auxiliar técnico em eletrônica, auxiliar técnico em mecânica, assistente social, bibliotecário, secretário acadêmico e entre muitos outros.

O resultado final foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado, Clique Aqui para conferir.

Deixe seu Comentário

Leia Também