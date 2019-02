Consultor educacional Ronaldo Mota, palestra gratuitamente na capital

O renomado consultor educacional Ronaldo Mota, é o responsável por palestrar sobre a “Educação Contemporânea: a importância do foco numa sociedade dispersa” nesta sexta-feira (8), na Faculdade Insted, às 19 horas. A conferência é aberta ao público e só será exigida a confirmação de presença para participar.

Para aqueles que puderem, a Faculdade Insted fará, como forma de ingresso, a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para a Associação Amigos de Maria, de Campo Grande.

Ronaldo Mota, é consultor educacional e escritor, pós-doutor nas universidades de Utah, dos Estados Unidos da América e Columbia Britânica, do Canadá.

O consultor e escritor irá abordar em sua palestra, por exemplo, como eram os processos de aprendizagem, assim como irá apresentar o que passou a ser obsoleto nos mesmos. Por outro lado irá trazer ao público itens que costumavam ser desprezados ou que sequer eram considerados na aprendizagem: como a ênfase na capacidade de foco, autoconhecimento acerca de como se aprende, habilidade de trabalhar em equipe e facilidade de adaptação a novos contextos e desafios.

“O mundo do trabalho e de novas oportunidades em negócios nunca tiveram natureza tão complexa. Progressivamente, teremos que desenvolver tarefas imersos em ambientes altamente propensos à dispersão. Aprender a lidar com isso se constitui em tarefa educacional inédita”, diz o consultor.

Serviço

A palestra será nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da Faculdade Insted, que fica na rua 26 de Agosto, quase esquina com a Rui Barbosa. As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser confirmadas pelo telefone (67) 3201-5999 ou pelo What’sApp (67) 99258-3521.

A Associação Amigos de Maria existe desde 2008 e atende crianças em situação de vulnerabilidade do bairro Jardim Noroeste com atividades pedagógicas e também de formação para os pais dos jovens. Atualmente são atendidas 140 famílias do bairro.

Ronaldo Mota

Foi Chanceler do Grupo Estácio, Professor Titular de Física da Universidade Federal de Santa Maria e Pesquisador nível 1 em Física do CNPq. Professorial Visiting Fellow no Instituto de Educação da Universidade de Londres, no Reino Unido, Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Secretário Nacional de Educação Superior, Secretário Nacional de Educação a Distância e Ministro interino do Ministério da Educação. Foi condecorado pela Presidência da República do Brasil como Comendador, na Classe Grã-Cruz, da Ordem do Mérito Científico Nacional.

