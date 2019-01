Presidentes de sindicatos rurais de MS participam de palestra sobre Funrural

O presidente do Sistema Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Mauricio Saito, participou de uma palestra sobre o Funrural, realizada na quarta-feira (16), na sede do Sicredi Pantanal, em Maracaju.

Durante o evento, o presidente da Famasul agradeceu a participação dos presidentes de sindicatos rurais de MS, que aproveitaram a presença no ShowTec e se atualizaram sobre as recentes novidades relacionadas ao Fundo. “Esta é uma ótima oportunidade para nos atualizarmos sobre o Funrural. As mudanças, ao mesmo tempo que permitem ao produtor rural autonomia para escolha da melhor opção de recolhimento da contribuição, também exigem um planejamento gerencial e tributário para orientação na tomada de decisão”.

A palestra foi ministrada pelo advogado tributarista, Ary Raghiant Neto, que abordou as formas de contribuição. “São duas opções: o pagamento que incide sobre a folha de salário ou o recolhimento sobre o faturamento. Cabe ao produtor rural analisar seus números para escolher a opção que melhor lhe atenda”.

Estiveram presentes no evento, o vice-presidente do Sistema Famasul, Luis Alberto Moraes Novaes; o diretor-secretário da Federação, Frederico Stella; o diretor-tesoureiro, Marcelo Bertoni; a 2ª diretora-tesoureira, Thaís Carbonaro Faleiros; a diretora técnica, Mariana Urt e o presidente do MNP, Rafael Gratão e o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi.

Participaram do encontro, mais de 25 presidentes dos sindicatos rurais que estiveram na abertura da Showtec 2019: Cristiano Binz (Maracaju); Edy Elaine Tarrafel (Novo Horizonte do Sul e Ivinhema – 2ª diretora-secretária da Famasul); Rodrigo Lorenzeti (Amambai); Lauri Dalbosco (Chapadão do Sul); Ruy Fachini Filho (Campo Grande); Massao Ohata (Miranda e Bodoquena); Otávio Viera de Mello (Itaporã); Vilson Brusammarello (São Gabriel do Oeste); Lúcio Damália (Dourados); Dário Antônio Gomes Silva (Fátima do sul); Eduardo Sanchez (Aparecida do Taboado); Roseli Ruiz (Antônio João); Leandro Acioly (Bela Vista); José Pereira da Silva (Jateí); André Cardinal (Ponta Porã); Telma Menezes (Nova Alvorada do Sul); Nilo Alves Ferraz (Paranaíba); Jesus Cleto (Guia Lopes da Laguna); Ivan Carrato (Três Lagoas); José Roberto Scalabrini (Pedro Gomes); Elza Maria Trevellin (Bonito); João Nelson Lyrio (Bandeirantes); Luciano Aguillar Rodrigues Leite (Corumbá); José Calderan Bordin (Caracol); Cláudio Pradella (Douradina); Edgar Yamato (Glória de Dourados); Luciano Cargnin Manfio (Rio Brilhante).

