Educação

Dagoberto destaca protagonismo de MS em seminário do Plano Nacional de Educação

O evento reuniu educadores, estudantes e autoridades para discutir o programa que definirá as diretrizes do setor pelos próximos dez anos

08 agosto 2025 - 11h50Sarah Chaves
Parlamentares durante Seminário Estadual do PNEParlamentares durante Seminário Estadual do PNE   (Divulgação)

Na tarde desta quinta-feira (7), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu o Seminário Estadual do Plano Nacional de Educação (PNE), com plenário lotado de professores, gestores, estudantes e lideranças comunitárias. O evento foi conduzido pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), ao lado da relatora do novo PNE, deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

Dagoberto destacou a construção democrática do plano, com mais de 3 mil propostas já recebidas, e reforçou a importância da valorização dos professores como base para o avanço da educação. Ele também elogiou o desempenho de Mato Grosso do Sul, hoje o segundo estado com mais escolas em tempo integral no país.

Mato Grosso do Sul ocupa hoje o 2º lugar no país em número de escolas em tempo integral. “Com trabalho sério, vamos ultrapassar o Ceará. Isso mostra que, quando há gestão e compromisso, a educação avança”. Para Dagoberto, este é um momento histórico de mobilização. “Hoje mostramos que Mato Grosso do Sul está pronto para liderar essa transformação. A educação precisa sair do discurso e virar prioridade real no orçamento e nas políCcas públicas”, concluiu.

O seminário integra uma série de encontros nacionais para debater o novo PNE, que definirá as diretrizes da educação brasileira pelos próximos dez anos. O evento reuniu educadores, estudantes e autoridades para discutir as diretrizes da educação brasileira.

