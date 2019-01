Educação infantil da capital recebe matrículas até sexta

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Divisão de Central de Matrículas (DCM), informa aos pais e responsáveis que estendeu o prazo para a efetivação das matrículas de alunos destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), para até sexta-feira, 1º de fevereiro.

O prazo para efetivar a matrícula dos alunos das Escolas Infantis da Rede Municipal de Ensino (Reme), era até sexta-feira (25) e, de acordo com a Divisão Central de Matrícula, responsável pela coordenação desse processo, um total de 3.200 pais não compareceram para fazer o procedimento.

A Semed alerta aos pais e responsáveis que foram contemplados com as vagas para as EMEIs, a importância de atentarem quanto ao prazo. Os responsáveis têm até esta sexta-feira para efetivar a matrícula, pessoalmente na escola designada.

Em relação a designação do aluno, o responsável deve observar as unidades apontadas, para qual foi escolhida no momento da matrícula. A listagem dos alunos contemplados está localizada na própria unidade escolhida pelo pai ou pode ser visualizada através do endereço eletrônico: www.matriculasreme.capital.ms.gov.br .

O não comparecimento do pai ou responsável na unidade para a efetivação do aluno acarretará na perda da matrícula e, consequentemente, da vaga.

