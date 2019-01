Em dois dias, Sisu chega a ter 500 mil acessos simultâneos

Da Redação com Agência Brasil

Na quarta-feira (23), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) chegou a registrar 500 mil acessos simultâneos simultâneos. De acordo com Ministério da Educação (MEC), o número de acessos superou os do primeiro dia, que bateram 350 mil.

Por conta do grande volume, o site apresenta lentidão e está deixando candidatos preocupados com o prazo de inscrição. O sistema carrega com dificuldade e na hora da confirmação, a página cai.

Segundo dados, até a quarta-feira (23), 911.309 estudantes já haviam concluídos a inscrição. O MEC recomenda aos candidatos ficar atualizando a página de um em um minuto e conclua o preenchimento dos dados.

As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (25), na página do Sisu. Ao todo são oferecidas 235.461 vagas em 129 instituições públicas do Brasil.

