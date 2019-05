Em evento, juíza da palestra sobre violência à mulher indígena

Evento promovido pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), nesta quinta-feira (9), contou a presença da juíza da titular da 3ª Vara de Violência Contra Mulher, Jaqueline Machado. Ela foi uma das palestrantes e abordou o tema sobre agressão doméstica à mulher indígena.



Jaqueline também responde pela Coordenadoria da Mulher no MS e a palestra lotou o auditório central da Unidade II, do campus. O tema abordado deixou o público e a palestrante satisfeitos, no qual a magistrada agradeceu em suas redes sociais a experiência e o aprendizado obtido.



Os estudantes que participaram da palestram são da região do Cone Sul, abrangendo os municípios de Amambai, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Douradina, Eldorado, Japorã, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante e Tacuru.

Deixe seu Comentário

Leia Também