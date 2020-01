Bolsonaro diz que é preciso apurar falha ou "sabotagem" no Enem

Sarah Chaves, com informações do O Tempo

Saiba Mais Educação Erros na correção do Enem foram revistos, diz Inep

Durante sua chegada no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que a situação dos resultados do Enem está “complicada”, e disse que será apurada qualquer falha ou “sabotagem”.

"Está complicado, eu tenho conversado com ele (ministro da Educação, Abraham Weintraub) para ver o que está acontecendo. Se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem, seja lá o que for, temos que chegar no final de linha e apurar isso ai. Não pode acontecer isso. E nós sabemos que tudo está na mesa. Eu não quero me precipitar e dizer o que deve ter acontecido com Enem", disse.

Na semana passada, Abraham Weintraub, informou que as notas do Enem foram divulgadas com erros, após relatos de alunos que questionaram a veracidade da nota, quando mesmo tendo uma quantidade grande de acerto, a nota era baixa, o motivo, segundo ele, foi uma falha na gráfica que passou a imprimir a prova no ano passado.

Devido a decisão judicial que suspendeu a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o MEC informou na segunda-feira (27) que vai suspender por tempo indeterminado a abertura das inscrições do Prouni, programa que oferta bolsas a estudantes em instituições privadas do ensino superior.

O presidente desembarcou em Brasília na manhã desta terça depois de uma viagem de quatro dias à Índia, onde participou como convidado do Dia da República.

O presidente foi questionado se o caso está sendo apurado com a suspeita de uma sabotagem. "Eu acho que todas as cartas estão na mesa. Não quer dizer que é isso, que vai (vou) querer se eximir talvez de uma responsabilidade que seja nossa. Não sou dessa linha, não. Eu quero é realmente apurar e chegar no final da linha para falar com propriedade. Se for nossa, assume. Se for do outro, comprova-se o que que houve", respondeu.

Bolsonaro disse não saber quais são as linhas de apuração das falhas do Enem porque estava "totalmente" dedicado à viagem à Índia nos últimos dias.

