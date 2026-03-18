ESAN celebra 10 anos do doutorado em Administração

O doutorado em Administração da Escola de Administração e Negócios (ESAN) realiza, nos dias 19 e 20 de março, uma programação especial em comemoração aos 10 anos do curso. As atividades acontecem nos períodos da manhã e da tarde, no auditório da unidade.

A agenda inclui painéis, palestras e mesas-redondas com professores da instituição e convidados, abordando temas ligados ao agronegócio e às organizações, áreas de concentração do programa. As linhas de pesquisa envolvem aspectos socioambientais e competitividade no agronegócio.

Coordenadora do programa, a professora Denise Barros de Azevedo destacou a importância da data. “Celebrar os 10 anos do doutorado é reconhecer uma trajetória marcada por conquistas significativas. Ao longo dessa década, o programa contribuiu de forma decisiva para a formação acadêmica de mestres e doutores comprometidos com a excelência, ampliando a produção científica e fortalecendo a pesquisa aplicada em Administração e Desenvolvimento.”

Orientada do professor Filipe Quevedo Pires de Oliveira e Silva, Rafaela Flores Kuff Paiva, estudante do 8º semestre de doutorado revelou que ao longo desse período, teve a oportunidade de colaborar com muitos dos professores em artigos e projetos, participando ativamente de grande parte dessa história. “Comemorar os 10 anos do doutorado significa reconhecer quantas portas a ESAN me abriu. Grande parte das minhas conquistas profissionais foi construída ali e acredito que o mesmo aconteça com muitos dos meus colegas.”

O superintendente estadual adjunto do IBGE em Mato Grosso do Sul, Alex de Almeida Uchôas, acadêmico do primeiro semestre do doutorado em administração, turma 2026, orientado do professor Matheus Wemerson, e palestrante na mesa-redonda no dia 20 de março, antecipa que “celebrar os 10 anos do doutorado em administração da ESAN é reconhecer uma década de impacto científico decisivo para Mato Grosso do Sul.”

Para o egresso do doutorado, turma de 2020, e atual docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Ponta Porã, Álvaro Freitas Faustino Dias, de modo geral, o curso “foi o espaço em que pude me (re)conhecer como pesquisador e como pessoa. É muito gratificante ser egresso e perceber que o programa tem se consolidado cada vez mais em nosso estado. As temáticas que desenvolvemos são relevantes para os contextos municipal, estadual e federal, e, muitas vezes, também para o cenário global. Tenho muito orgulho e sou muito grato pela oportunidade de fazer parte dessa família. Que venham mais dez anos de muito trabalho, crescimento e contribuições relevantes para a ciência e para a sociedade.”



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