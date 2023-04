Escola Maria Constança será entregue hoje após reforma de R$ 10 milhões

A Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, no Bairro Amambaí, em Campo Grande, será entregue nesta quinta-feira (27), após passar por reforma com investimento de R$ 10 milhões. Proporcionando ensino em tempo integral desde 2017, a unidade é a única projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer na Capital do Estado.

O prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, passou por um profundo e delicado processo de restauração, com serviços de restauro, ampliação e reforma com acessibilidade, além de substituição de cobertura, impermeabilização, revestimentos de pisos, paredes e forros, esquadrias e ferragens, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, hidrossanitárias e de captação de águas pluviais.

A escola também foi contemplada com a construção de uma quadra poliesportiva, que não fazia parte do projeto original. Também foi construído um novo refeitório, para atender os mais de 370 alunos do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio.

História

O prédio da escola foi inaugurado em 26 de agosto de 1954, e possui características marcantes, como a fachada, que remete à um livro aberto. Um pilar branco, posicionado na entrada, traz a ideia de um lápis e no interior do prédio, o corredor simboliza uma régua. Já o nome, homenageia uma das diretoras que já passaram pela entidade na década de 40, ainda antes da inauguração no atual espaço, quando a escola atendia pelo nome de “Ginásio Estadual Campo-grandense”, que existia desde 1938.

Serviço

A solenidade de entrega da restauração da EE Maria Constança Barros Machado será nesta quinta-feira (27), às 19h30. O evento terá a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, entre outras autoridades. A cerimônia será aberta à imprensa, no Teatro de Arena da EE Maria Constança, na Rua Mal. Rondon, n. 451 - Bairro Amambaí.

