Escola Rural recebe doação de internet via satélite do Instituto Homem Pantaneiro

O sistema de internet, via satélite viabilizado a partir da doação e manutenção mensal do Instituto Homem Pantaneiro (IHP) vai beneficiar o ensino dos estudantes da Escola Municipal Rural de Ensino Integral Polo São Lourenço e Extensões na região da Serra do Amolar em Corumbá.

A escola pública está localizada a mais de 4 horas de viagem de barco, rio Paraguai acima é a principal referência para atender crianças e jovens que vivem na localidade e nas comunidades Aldeia Barra do São Lourenço, Mangueiral, Chané e Porto Amolar, todas no município de Corumbá (MS).

Nessa região também não chega energia elétrica por sistema de cabos e só é possível ter alimentação elétrica com energia solar.

Em fevereiro deste ano, o Instituto doou os equipamentos para captação de água que funciona com energia limpa, com sistema fotovoltaico. A água captada do rio Paraguai permite o abastecimento da caixa d’água da escola municipal, e é usada tanto pelos alunos, como professores e serve de ponto de apoio para a comunidade em volta. A Brigada Alto Pantanal, programa mantido pelo Instituto, realizou as instalações dos sistemas de captação de água e solar na escola rural.

O presidente do Instituto, Angelo Rabelo, ressaltou que a unidade de ensino representa na região um importante processo para formação de jovens. “Além da doação do sistema de internet via satélite, entendemos que a escola ali faz um importante papel para o futuro das comunidades. Esse acesso permite conectar as crianças com o mundo através da tecnologia. É um acesso de tecnologia de ponta que está ao alcance para um região remota no Pantanal. Pelo IHP, entendemos que é preciso gerar oportunidades que abram portas para esses jovens.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também